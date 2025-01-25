Москва, 25 января, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили 44 украинских беспилотника. Об этом 25 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 44 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — отметил он.

Генерал добавил, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения дронов и местам их подготовки к боевому применению, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 132 районах.

Как ранее передавало ИА Регнум, 25 января российские средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников ВСУ над акваторией Чёрного моря около Крыма.

В ночь на 25 января средства ПВО перехватили и уничтожили один украинский беспилотник над территорией Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.