Газа, Палестина, 25 января, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста четырёх израильских заложниц. Об этом 25 января сообщило арабское агентство Alqahera News.

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Передача произошла в секторе Газа в рамках второго пакета договорённостей по обмену в соответствии с соглашением о прекращении огня между ХАМАС и Израилем.

Представители Красного Креста въехали в Газу через КПП Керем Шалом. Палестинцы прибыли к месту обмена на пикапах примерно в 9:30 по местному времени (10:30 мск).

Как сообщало ИА Регнум, 15 января ХАМАС и Израиль договорились о временном перемирии в Газе. Было объявлено, что оно будет действовать 42 дня начиная с 19 января. В первый день перемирия власти Израиля отпустили 90 палестинских заключённых в обмен на освобождение трёх заложниц из Газы.

Представители ХАМАС 20 января заявили, что вторая партия заложниц будет освобождена 25 января.