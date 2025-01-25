Донецк, 25 января, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России находятся на расстоянии около 5 км до Днепропетровской области. Об этом 25 января рассказал командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й российской армии с позывным Фарик.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам военного, украинские формирования на константинопольском направлении за городом Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжают оказывать попытки сопротивления, однако российские военные взламывают их оборону и опорные пункты, вынуждая противника отступать на Днепропетровскую область.

«До Днепропетровской области от нашего направления осталось километров пять», — процитировало его слова «РИА Новости».

Фарик добавил, что сейчас передовые части армии России на этом участке фронта в ходе продвижения зажимают в котле украинских боевиков, пока что удерживающихся за населенный пункт Дачное, который находится южнее Курахово.

Как передавало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин 19 января рассказал, что российские разведчики уже периодически заходят на территорию Днепропетровской области. Он добавил, что украинские боевики попали в тяжёлое положение в районе посёлка Великая Новосёлка.

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 15 января подтвердил, что армия России приблизилась к границе с Днепропетровской областью. По его словам, освобождено свыше 4 тыс. кв. км территории.