Хабаровск, 25 января, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Росавиация займётся расследованием происшествия с самолётом Ан-24, который выкатился за взлётно-посадочную полосу и въехал в кусты при взлёте в Хабаровском крае. Об этом 25 января сообщили в ведомстве.

Кадр из видео

Утром 25 января в посёлке Нелькан воздушное судно, на борту которого находились 23 пассажира, не смогло взлететь при разгоне. Во время торможения Ан-24 выехал за полосу на расстояние почти 30 м и врезался в кусты.

В Росавиации уточнили, что самолёт временно отстранили от полётов, эксперты проведут оценку его технического состояния.

«Комиссия Дальневосточного МТУ Росавиации расследует серьёзный авиационный инцидент, произошедший в субботу, 25 января, с самолётом Ан-24РВ (регистрационный номер RA-47 363) «Хабаровских авиалиний» в Аяно-Майском районе Хабаровского края», — заявили в ведомстве.

2 января в Красноярском крае в международном аэропорту Норильска самолёт во время посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Это случилось при развороте в районе рулёжной дорожки. Воздушное судно авиакомпании «Сибирь» следовало из Москвы. В самолёте находились 79 пассажиров. Никто из них не пострадал. Норильская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

В октябре 2024 года самолёт госавиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Руководство аэропорта на время вводило ограничения на приём и отправление воздушных судов.