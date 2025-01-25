Москва, 25 января, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Откачка мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239» полностью завершена. Об этом 25 января сообщил вице-премьер РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров Виталий Савельев.

URA.RU/TASS

«Специалисты Морспасслужбы Минтранса раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у мыса Панагия 15 декабря 2024 года. Начата зачистка танкеров для разделки и дальнейшей утилизации», — приводит его слова пресс-служба правительства РФ.

Савельев сообщил, что с 19 по 25 января из танкера в битумовозы было откачано более 1,4 тыс. т мазута, после чего его перегрузили в 20 железнодорожных цистерн.

Вице-премьер уточнит, что для возможности откачки мазута специалисты восстановили штатное оборудование на судне, в том числе систему насосов. Для проезда техники к танкеру была устроена временная дорога, а вокруг корпуса создана защитная обваловка, на которой устроили укреплённую бетонными плитами специальную площадку.

В круглосуточных работах было задействовано восемь машин. За весь период работ вывезено 87 битумовозов. Кроме того, 10 судов аварийно-спасательного флота установили боновые заграждения для локализации нефтепродуктов.

Савельев отметил, что сейчас готовится проект утилизации кормовой части судна, эта работа должна быль завершена до 30 января, а до 31 марта все работы по разделке судна и его удалению должны быть полностью закончены.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. ЧП случилось в условиях шторма и привело к разливу нефтепродуктов. Экипаж удалось эвакуировать, один человек погиб. Были возбуждены уголовные дела.

По поручению президента России Владимира Путина сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Сотрудники МЧС и добровольцы участвуют в работе.

Тысячи волонтёров очищают берег, спасают морских животных и птиц. Так, краснодарский оперштаб 31 декабря сообщил, что почти 1,7 тыс. диких птиц, пострадавших от разлива мазута, спасли в Анапе и Темрюкском районе. Вместе с волонтёрами работают ветеринары.