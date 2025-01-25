Украина, 25 января, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по украинскому военному аэродрому в городе Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщил 25 января координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Хорошо в Староконстантинов прилетело, в Киеве несколько прилётов, продвижения в Донбассе есть хорошие», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.

Он добавил, что удар также был нанесён по военному объекту в Каневе в Черкасской области.

Подпольщик добавил, что украинская сторона будет утверждать, что российские военные якобы нанесли удар по «инфраструктурному объекту». Он призвал не «пускать ночевать на такие объекты» украинскую армию.

Минобороны РФ не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на территории Украины. Российские военные наносят удары только по военным целям и объектам, связанным с ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 25 января объявляли воздушную тревогу в ряде регионов, в том числе в Киеве.

Утром украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области. Кроме того, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области получила повреждение вышка сотовой связи.