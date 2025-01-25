Дублин, 25 января, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский останется в истории картонной фигурой, марионеткой западных стран в их борьбе с Россией. Такое мнение 25 января высказал ирландский журналист Чей Боуз.

Global Look Press

«Зеленский останется в памяти не как архитектор падения Украины, а как картонная фигура для тех, кто контролировал его из тени. Это ещё более жалкая роль», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Журналист добавил, что глава киевского режима верит только во власть и деньги, а также является полностью контролируемым извне персонажем.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что экс-президент США Джо Байден и бывший госсекретарь этой страны Энтони Блинкен начали готовить Зеленского к конфликту с Россией ещё в 2020 году. По его словам, американские политики обеспечили главе киевского режима бессменную власть для реализации своих планов.

Президент России Владимир Путин в конце ноября отмечал, что Зеленский клянчит у своих западных хозяев как ракеты, так и прочую военную технику. Глава государства также напомнил, что нынешние украинские власти полностью нелегитимны и не имеют права отдавать приказы армии страны.