Харьков, Украина, 25 января, 2025, 12:04 — ИА Регнум. В пригороде Харькова склад беспилотников и место расположения военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) были уничтожены ВС РФ. Об этом 25 января сообщил координатор пророссийского подполья Николай Лебедев.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«Харьков получил неслабую порцию ударов. Вечером в пятницу было несколько взрывов, два из которых — однозначно прилёты. Прилетало в северо-восточную часть пригорода, где один из ударов был с небольшой детонацией» — слова Лебедева передаёт «РИА Новости».

Он также сообщил, что ВС РФ вторым ударом ликвидировали до 20 бойцов ВСУ.

Отмечается, что также удары были зафиксированы в городе Староконстантинов Хмельницкой области по военному аэродрому.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 25 января на Украине объявляли воздушную тревогу в нескольких регионах, в том числе в Киеве.

Утром украинские СМИ сообщили, что произошёл взрыв в Черкасской области. Кроме того, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области получила повреждение вышка сотовой связи.