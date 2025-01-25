Симферополь, 25 января, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над акваторией Чёрного моря близ Крыма. Об этом 25 января сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

"С 10:45 до 11:20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря", - заявили в ведомстве.

Дроны сбили у побережья республики.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 января средства ПВО над территорией России перехватили и уничтожили один украинский беспилотник над территорией Брянской области. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.

21 января средства противовоздушной обороны почти за час уничтожили семь дронов ВСУ над Крымом. Информация о пострадавших не поступала.