Долгопрудный, Московская область, 25 января, 2025, 12:23 — ИА Регнум. В Долгопрудном следователи возбудили уголовное дело в отношении иностранцев по факту получения соцвыплаты в 3,9 млн рублей на покупку жилья обманным путём. Об этом в субботу, 25 января, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В апреле прошлого года некие люди изготовили документы с недостоверными сведениями о доходах семьи 31-летней Шахнозы М. На их основании администрация городского округа признала семью из четырёх человек малоимущей и включила в программу на получение жилья.

10 января текущего года было выдано свидетельство на получение соцвыплаты на сумму 3 929 461 рублей 20 копеек, потратить которые можно было на покупку или строительство жилья на территории Московской области.

По информации источника, деньгами завладели неустановленные лица, подделавшие документы, причинив ущерб в особо крупном размере правительству Московской области.

Следователи в рамках дела по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») направили ряд запросов и вызвали на допрос представителей администрации Долгопрудного.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января в Мытищах многодетная мать, уроженка Таджикистана Тахмина Самадова обманным путём получила сертификат на покупку жилья на сумму 24 млн рублей. В соцсетях недовольные пользователи рассказали, что семью с восьмью детьми сложно назвать малоимущей, так как женщина держит магазин с детской одеждой. В администрации на возмущения ответили, что Самадова с мужем получили гражданство РФ 14 лет назад, а живёт многодетная семья в однокомнатной квартире.

В результате следователи начали проверку и обнаружили в квартире «дорогостоящие мобильные телефоны, примерная стоимость которых составляет 140 и 120 тыс. рублей, — что «явно опровергает их статус малоимущих». Подозреваемую в мошенничестве задержали. Предварительно, она могла занизить доходы семьи для получения крупной соцвыплаты. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».