Молдавия, 25 января, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду отправилась в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила 25 января в Facebook (принадлежит корпорация Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Президент Молдавии Майя Санду

«Сегодня я отправляюсь в Киев с посланием, что Молдавия продолжает поддерживать Украину», — заявила она на опубликованном видео.

Санду уточнила, что получила приглашение от Зеленского пообщаться с ним и другими чиновниками на тему сотрудничества по энергетике, безопасности, торговли и евроинтеграции Украины.

Как передавало ИА Регнум, 1 января российская компания «Газпром» приостановила транзит газа в Молдавию через Украину. Ранее киевский режим отказался продлевать транзитный договор с РФ, а «Газпром» не стал предлагать Кишинёву альтернативных путей доставки газа из-за задолженности.

В январе энергетическая компания «Молдовагаз» признала исторический долг перед российским «Газпромом», который составляет $709 млн. Исполняющий обязанности председателя правления молдавской компании Вадим Чебан добавил, что «Газпром» имеет полное право требовать выплаты этого долга.

9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Украины о прекращении транзита российского газа и отказ Молдавии заплатить долг «Газпрому» привели к энергокризису в Приднестровье. Он подчеркнул, что Россия на протяжении многих лет осуществляла поставки природного газа, за счёт которого существовал регион.