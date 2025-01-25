Вашингтон, 25 января, 2025, 11:41 — ИА Регнум. Россиянку Викторию Дудакову, выступающую в смешанном стиле, исключили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), после того как она ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева, потерпев поражение в турнире. Об этом 25 января сообщил аккаунт UFC Roster Watch в социальной сети X (бывший Twitter).

Кадр из видео Виктория Дудакова

Дудакова 12 января уступила техническим нокаутом во втором раунде спортсменке из США Фатиме Клайн. Проигрыш стал вторым подряд. После окончания выступления россиянка ударила по щеке подошедшего к ней Гасаналиева, который хотел её поддержать.

Спустя несколько дней боец попросила прощения за свой поступок.

Также промоушен покинули россиянин Магомед Гаджиясулов и украинец Игорь Потеря.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года российский боец UFC Александр Волков заявил, что проиграл в поединке с французом Сирилом Ганом из-за женщины-судьи. Участник состязания также указал на важность всех комментариев, которые оставляют те, кто болеет за него. По словам Волкова, промоушен отслеживает реакцию публики.