Бойца Дудакову, ударившую тренера после поражения, исключили из UFC
Вашингтон, 25 января, 2025, 11:41 — ИА Регнум. Россиянку Викторию Дудакову, выступающую в смешанном стиле, исключили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), после того как она ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева, потерпев поражение в турнире. Об этом 25 января сообщил аккаунт UFC Roster Watch в социальной сети X (бывший Twitter).
Дудакова 12 января уступила техническим нокаутом во втором раунде спортсменке из США Фатиме Клайн. Проигрыш стал вторым подряд. После окончания выступления россиянка ударила по щеке подошедшего к ней Гасаналиева, который хотел её поддержать.
Спустя несколько дней боец попросила прощения за свой поступок.
Также промоушен покинули россиянин Магомед Гаджиясулов и украинец Игорь Потеря.
Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года российский боец UFC Александр Волков заявил, что проиграл в поединке с французом Сирилом Ганом из-за женщины-судьи. Участник состязания также указал на важность всех комментариев, которые оставляют те, кто болеет за него. По словам Волкова, промоушен отслеживает реакцию публики.