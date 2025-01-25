Москва, 25 января, 2025, 12:17 — ИА Регнум. У известной советской и российской актрисы театра, кино и дубляжа, народной артистки РСФСР Галины Польских диагностировали онкологию. Об этом 25 января сообщил Telegram-канал SHOT.

Вадим Тараканов/ТАСС Галина Польских

Уточняется, что 85-летняя артистка обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, после чего её направили на госпитализацию в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии.

«Галине Александровне диагностировали рак почки. Ранее актриса также обращалась в больницу из-за проблем с лёгкими, ей поставили диагноз: пневмофиброз, который мог развиться из-за перенесённой пневмонии», — говорится в сообщении.

При этом менеджер народной артистки РФ заявила, что Польских пока остаётся дома и не легла в больницу.

Актриса в 1964 году окончила ВГИК (мастерская С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой) и затем её приняли в труппу Театра-студии киноактёра. Она дебютировала в кино в фильме «Дикая собака динго» (1962). Польских также известна по исполнению ролей в таких кинокартинах, как «Я шагаю по Москве» (1964), «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» (1974), «Фронт без флангов» (1974), «По семейным обстоятельствам» (1977), «За спичками» (1980), «Белые росы» (1983) и «Выше Радуги» (1986). В 1979 году была удостоена звания народной артистки РСФСР.