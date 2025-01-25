Конья, Турция, 25 января, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Число оказавшихся под завалами обрушившегося дома в турецкой провинции Конья выросло до пяти человек, все они являются гражданами Сирии. Об этом 25 января написал портал Yeni Şafak.

Кадр из видео

В материале указано, что трёх человек уже достали из рухнувшего здания. Ещё двоих пострадавших пытаются извлечь спасатели.

Известно, что всего в многоквартирном доме проживало 79 человек.

Четырёхэтажный жилой дом обрушился в Коньи 24 января. Мэр города Угур Ибрагим Алтай уточнил, что здание было старым. На место происшествия в общей сложности отправили 200 сотрудников из спасательной службы, полиции и медучреждений.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 21 января на крыше гостиницы Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая вспыхнул пожар, пламя охватило всё здание. Губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что в момент возникновения возгорания в отеле находились свыше 230 постояльцев. По его словам, многие погибли из-за начавшейся паники. Всего известно о 78 жертвах.

После случившегося арестовали владельца гостиницы. Всего в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре в отеле задержано 14 человек. По решению суда арестованы владелец гостиницы Халит Эргюль и управляющий отеля Эмир Арас.