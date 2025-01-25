Украина, 25 января, 2025, 11:39 — ИА Регнум. В контролируемой киевским режимом части Херсонской области в ночь на 25 января получила повреждение вышка сотовой связи. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своём Telegram-канале.

Andreas Arnold/Global Look Press

«Повредили сотовую башню», — заявил Прокудин.

Он сообщил, что ночью были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Взрывы ночью также прогремели в районе Черкасс, сообщило украинское издание «Общественное новости».

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на территории Украины. Вооружённые силы России наносят удары только по военным целям и объектам, связанным с ВСУ.

Часть Херсонской области находится под временной оккупацией украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 января украинские СМИ распространили информацию о взрывах в Киеве. На тот момент на территории украинской столицы, а также Киевской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областей действовал режим воздушной тревоги.