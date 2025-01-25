Минск, 25 января, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Президентские выборы в Белоруссии пройдут 26 января, на данный момент идёт досрочное голосование, в котором уже приняли участие 35,99% граждан. Об этом 24 января сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

По данным комиссии, за первые четыре дня досрочного голосования проголосовали 35,99% белорусов, включённых в списки. Глава ЦИК Игорь Карпенко заявил, что кампания проходит штатно, и какие-либо жалобы пока не поступали.

«По вчерашнему дню процент явки избирательной составил 35,99%, почти 36% — это достаточно высокий процент явки. Сегодняшний день покажет окончательный процент явки по досрочному голосованию, а завтра с 8:00 до 20:00 будут работать участки в основной день голосования», — заявил он.

Кроме того, Карпенко сообщил, что 46 граждан, проживающих за рубежом, проголосовали на выборах президента Белоруссии. Отмечается, что участки за границей будут закрыты в день официального голосования.

В президентской гонке участвуют пять кандидатов: действующий глава республики Александр Лукашенко, переизбирающийся на седьмой срок, а также лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков и бывший кандидат на предыдущих президентских выборах Анна Канопацкая.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Европарламент опубликовал проект резолюции с призывом к странам ЕС не признавать президентские выборы в Белоруссии, не дожидаясь их начала. Затем 23 января Карпенко назвал действия Европарламента прямым вмешательством в электоральный суверенитет республики.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ноябре 2024 года предупредил, что западные спецслужбы планируют дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента. 24 января члены белорусских избирательных комиссий начали получать угрозы, их личные данные также были опубликованы в Сети.

23 января в ЦИК сообщили, что на выборах президента Белоруссии досрочно проголосовали 27,15% избирателей за три дня. Наиболее высокую явку зафиксировали в Брестской области — 30,66%. В Витебской проголосовали 27,47%, в Минской — 27,37%, в Гродненской — 27,03%, в Могилёвской — 26,90%. Самая низкая явка в Г