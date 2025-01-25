Вашингтон, 25 января, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Несколько членов палаты представителей конгресса из числа демократов направили новому госсекретарю США Марко Рубио письмо с просьбой отменить распоряжение о приостановке американской помощи другим странам.

Pool/ABACA/ТАСС Марко Рубио

«Иностранная помощь — это не подачка, это стратегические инвестиции в наше будущее, которые жизненно важны для мирового лидерства США и более устойчивого мира», — процитировало выдержку из обращения издание The Hill.

По словам конгрессменов-демократов, помощь от США напрямую служит национальным интересам страны и демонстрирует её надёжность союзникам, партнёрам и полагающимся на помощь Вашингтона людям.

Они также добавили, что приостановка американской помощи другим странам позволит противникам США — Ирану и другим — занять это пространство, что угрожает Вашингтону подрывом перспективных региональных разработок.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января новый президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней оказание американской помощи Украине и другим странам. В документе указывалось на то, что никакая помощь США не должна выделяться так, чтобы это не соответствовало в полной мере американской внешней политике.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский 25 января отметил, что Трамп намеренно уволил ответственных за решение вопросов по Украине лиц в Пентагоне для разрыва связи с Киевом и проведения аудита. По его словам, этим новый глава Белого дома также прервал поставки оружия Украине и убрал возможность для утечки информации во время грядущего проведения аудита.

Депутат Рады Ярослав Железняк 21 января заявил, что решение Трампа о приостановке помощи другим странам якобы не коснётся Украины. По его словам, Киев почти исчерпал утверждённую США помощь, которую ему ранее направил экс-президент Джо Байден.