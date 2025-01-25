Москва, 25 января, 2025, 11:15 — ИА Регнум. В России у добровольцев будет возможность получить удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Соответствующее постановление 24 января подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Речь идёт о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции», — отмечается в сообщении.

Удостоверение подтверждает статус ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.

В соответствие с постановлением, для выдачи удостоверений в беззаявительном порядке воинская часть, на базе которой формировали добровольческое формирование, будет передавать нужные документы в военкоматы региона, где доброволец числится на воинском учёте.

Военкоматам даётся 10 дней для проверки документов, после чего комиссии должны будут принять решение о выдаче удостоверения. Получить его сможет сам доброволец, его родственники или другие лица по доверенности.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий освобождение от прохождения срочной службы добровольцев — участников СВО. В пояснительной записке указано, что освободить от призыва предлагается лиц, поступивших в добровольческие формирования в ходе спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, а на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.