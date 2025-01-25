Хабаровск, 25 января, 2025, 11:08 — ИА Регнум. В посёлке в Харабовском крае самолёт Ан-24, на борту которого находились 20 пассажиров, выкатился на взлёте за пределы взлётно-посадочной полосы и въехал в кусты.

Кадр из видео

Инцидент произошёл в посёлке Нелькан. Воздушное судно не смогло взлететь при разгоне. Начав торможение, Ан-24 выехал за полосу на расстояние около 30 м, сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что проблемы со взлётом могли быть вызваны плохой погодой или технической неисправностью.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3943508" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Хабаровском крае у пассажирского самолета Ан-24 при взлете отказал двигатель, он врезался в посадки

Всего в самолёте находились 23 человека. Пострадавших нет.

У пассажирского самолета, по предварительной версии, отказал двигатель, сообщил Telegram-канал SHOT.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января в Красноярском крае в международном аэропорту Норильска самолёт выкатился при посадке за пределы взлётно-посадочной полосы. Это произошло при развороте в районе рулёжной дорожки.

Борт авиакомпании «Сибирь» следовал из Москвы. В самолёте находились 79 пассажиров. Никто из них не пострадал. Авиалайнер временно отстранили от полётов. Норильская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.