Донецк, 25 января, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Российская армия почти полностью выбила Вооружённые силы Украины (ВСУ) из села Котлино, расположенного к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 января рассказали в силовых структурах.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Котлино практически зачищено, сил противника в нём фактически не осталось», — рассказал источник ТАСС.

Силовики подчеркнули, что на этом направлении украинские войска понесли большие потери.

20 января российская армия освободила населённые пункты Новоегоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Шевченко в ДНР. Подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ. Военные группировки войск «Центр» поразили живую силу и технику пяти механизированных, мотопехотной бригад украинской армии.

24 января ВС РФ отбили у ВСУ населённый пункт Тимофеевка в ДНР. Уточняется, что за неделю на этом направлении российские военные нанесли поражение подразделениям тяжёлой механизированной, семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трёх бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.