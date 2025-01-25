Киев, 25 января, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Первый замглавы партии «УДАР Виталия Кличко» Артур Палатный назвал недавние задержания высокопоставленных офицеров Вооружённых сил Украины (ВСУ) опасным прецедентом.

Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

«Задержание генералов создаёт опасный прецедент. Это прямая угроза способности армии противостоять врагу», — привело его слова РБК.

Он отметил, что жители Украины хорошо помнят события трёхлетней давности, когда военных в стране «уважали, а не назначали козлами отпущения», однако сейчас отношение властей к ним кардинально поменялось.

Палатный уточнил, что считает абсурдной ситуацию, когда дела о действиях военных ведут гражданские следователи и затем их рассмотрение происходит в гражданских судах.

«Это должны делать специализированные органы военной юстиции», — пояснил он.

Замглавы партии добавил, что, по его мнению, украинским властям не стоит медлить с реформой военной юстиции и предоставить ВСУ инструменты, которые необходимы не только для защиты государства, но и для защиты самих военных от «политически мотивированных преследований».

Как передавало ИА Регнум, украинский журналист Юрий Бутусов 20 января сообщил, что Главное бюро расследований (ГБР) Украины задержало несколько высокопоставленных офицеров ВСУ. По его словам, в число задержанных вошли экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин и бывший командир 125-й львовской бригады теробороны генерал-лейтенант Артур Горбенко.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 22 января заявил о начале киевским режимом массовых репрессий против высокопоставленных военных ВСУ. По словам Рогова, Киев сделал это с подачи США, выразивших недовольство ситуацией на фронте.