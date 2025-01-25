Москва, 25 января, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю счёл бессмысленной дисквалификацию ранее завершившего карьеру российского боксёра Александра Поветкина.

Anton Belitsky/Global Look Press Александр Поветкин

Ранее соответствующее решение вынесло Международное агентство допинг-тестирования (ITA). Спортсмена дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его пробе от 2014 года обнаружили остарин. Все его результаты с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года были аннулированы.

«Что они этим сделали? Человек три года как объявил о завершении карьеры. Может, это и неправильно будет сказано, но это полный бред!» — процитировало Цзю 24 января «РИА Новости».

Экс-чемпион сравнил решение с ситуацией, когда ученику ставят двойку спустя три года после выпуска из школы. Произошедшее он назвал абсурдом.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2021 года Поветкин заявил, что никогда не принимал запрещённые препараты. Он рассказал, что позже узнал, что остарин принимают для набора мышечной массы, а мельдоний принимал, когда этот препарат был разрешён. Тогда же, в июне 2021 года, Поветкин объявил о завершении карьеры.

31 октября прошлого года Поветкина временно отстранили от соревнований в связи с подозрением в употреблении допинга.