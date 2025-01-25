Ижевск, 25 января, 2025, 11:39 — ИА Регнум. В Удмуртии наращивание объёмов производства в обрабатывающей промышленности может сохраниться при высокой ключевой ставке в 2025 году. Об этом 25 января заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров по итогам встречи с главой региона Александром Бречаловым.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Благодаря объёму работы, который выполняется сегодня предприятиями, и поддержке отраслей обрабатывающей промышленности мы видим — результат налицо… При высокой ключевой ставке есть определённая инерция по последующему инвестиционному плану предприятий, но тем не менее этот год для региона может быть с ростом и по отношению к прошлому году», — приводятся слова Мантурова на сайте правительства РФ.

Отмечается, что в ходе встречи вице-премьер посетил группу компаний «Беспилотные системы», разрабатывающих и производящих отечественные беспилотники, где объём производства увеличился в 10 раз за последние три года. Так же он ознакомился с работой машиностроительного комплекса «Воткинский завод», изготавливающего продукцию для госзаказов, и посетил другие промышленные предприятия Удмуртии.

Кроме того, Мантуров и Бречалов обсудили создание в регионе научно-производственного центра в области развития беспилотных авиационных систем. Первый вице-премьер порекомендовал властям региона в 2025 году принять участие в федеральном отборе для предоставления субсидии на оснащение центра, отмечается в пресс-релизе.

«Наши заводы продолжают успешно перестраивать свои производства, выходить на новые рынки сбыта и наращивать объёмы. Предприятия республики готовы закрывать потребности жителей региона и страны в сфере ОПК, машиностроения, нефтяной отрасли и многих других отраслях», — добавил глава Удмуртии.

Как передавало ИА Регнум, 3 января Мантуров сообщил, что суммарные производственные мощности российских автомобильных заводов достигают 3 млн единиц. Он также назвал оптимальным имеющееся в РФ количество предприятий по выпуску автомобилей.

31 декабря министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики Евгений Пономаренко заявил об увеличении производительности Донецкого металлургического завода в пять раз с апреля 2024 года. Он уточнил, что такой рост объёмов и запуск новых прокатных станов стал возможен благодаря притоку инвестиций.