Донецк, 25 января, 2025, 11:26 — ИА Регнум. Командир украинских формирований в ходе боестолкновений в многоэтажном здании в Курахово в Донецкой Нардной Республике (ДНР) по ошибке спустился на уже освобождённый российскими военными этаж и оказался в плену. Об этом 25 января рассказал боец штурмового подразделения армии России с позывным Нифер, руководящий штурмовой группой 110-й мотострелковой бригады.

Mihir Melwani/Global Look Press

В ходе боёв за одну из многоэтажек на окраине Курахово российские штурмовики освободили первый этаж здания, а украинские формирования продолжали удерживать верхние этажи.

«Начало темнеть. Они (украинские военные. — Прим. ред.) нас хотели «штурмануть». И спустился командир ВСУ к нам — не понял, что это русские солдаты стоят. Мы его взяли в плен», — процитировало его слова «РИА Новости».

Нифер уточнил, что ещё один боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) понял, что командир попал в плен, и сдался. Затем и сам командир пошёл к своим починенным, чтобы тоже уговорить их сдаться.

После этого всем пленным оказали необходимую медицинскую помощь и накормили, а также в течение нескольких дней через их рацию удавалось дезинформировать командование противника, чтобы по российским военным не стреляли.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января пленный старший лейтенант 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Вячеслав Погибенко призвал окружённых в Великой Новосёлке сослуживцев сдаваться. Он отметил, что Киев не интересует судьба окружённой в населённом пункте бригады.

Боец украинской армии Владимир Дмиш 23 января рассказал о хороших условиях содержания в российском плену. Он уточнил, что принимал участие в боевых действиях в курском приграничье и сам сдался в плен.