Аляска, США, 25 января, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Археологи при летних раскопках обнаружили на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска тайник дене (атабасков)возрастом порядка 1 тыс. лет. Об этом сообщил портал Alaska Public Media.

U. S. Air Force

В материале от 22 января отмечается, что первоначально учёные давали тайнику не более нескольких сотен лет, но радиоуглеродный анализ доказал обратное.

По словам археолога Марган Гровер, многие находки на Аляске датируются возрастом в 14 тыс. лет, однако на исследуемой стороне залива находка оказалась самой древней из всех.

Сам тайник был глубиной порядка 3,5 футов (1 м). Индейцы выстлали его берестой, чтоб защитить от грязи и грызунов. Место располагалось близко к воде, поэтому исследователи предполагали, что там будут останки морских жителей, но образцы почвы показали следы лося. Археологи планируют снова посетить место находки, изучить грунт вокруг места проведения раскопок и уточнить, показали ли пробы, какое в тайнике хранилось мясо, или просто указали на то, какие млекопитающие жили в этом районе.

Старейшины племени Эклутна, с которыми консультировались исследователи, рассказали, что когда-то в месте обнаружения тайника был рыбацкий лагерь.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года в Мексике учёные из местного Национального института антропологии и истории обнаружили подземный портал в загробный мир, который использовался древними цивилизациями Мезоамерики. Индейцы-сапотеки, населявшие территории, придерживались политеизма (многобожия), вознося свои молитвы божествам Солнца, Луны, грома, кукурузы, рыболовства и многим другим. Отмечено, что сапотеки совершали и человеческие жертвоприношения, а у некоторых капищ находили даже останки детей.