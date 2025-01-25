Осло, 25 января, 2025, 10:45 — ИА Регнум. Норвежский аналог американского ионосферного комплекса HAARP может привести к разрушительным катаклизмам по всему миру. Такое мнение высказали учёные, чьё мнение привело издание KP.RU.

AP/TASS

Комплекс запускает радиоволны, способные вызвать землетрясения и другие природные катастрофы. Из-за этого специалисты назвали его самым разрушительным оружием в мире. По мнению учёных, оно может быть причиной многих случившихся на планете ураганов, подземных толчков и других аномалий.

Учёные считают, что установка может повлиять на ионосферу в районе Чёрного моря и восточной части России и вызвать «армагеддон».

Американский научно-исследовательский проект по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением HAARP был запущен весной 1997 года в штате Аляска. Комплекс HAARP создали с целью изучения природы ионосферы и развития систем противовоздушной и противоракетной обороны США.

В состав HAARP входят антенны, радар некогерентного излучения с антенной диаметром 12 см, а также лазерные локаторы, магнитометры, компьютеры для обработки сигналов и управления антенным полем из 180 антенн.

Работу комплекса приостановили в мае 2013 года. Позже было решено, что HAARP начнёт исследовать ионосферу Юпитера, и в декабре 2022 года он отправил сигнал к околоземному астероиду 2010 XC15, получив отражённое «эхо».

Согласно официальной информации, в США есть ещё две подобные станции. Кроме того, в Норвегии находятся ещё два комплекса — более мощный радар EISCAT, расположенный недалеко от города Тромсё, и менее мощный SPEAR — на архипелаге Шпицберген.

Как сообщало ИА Регнум, журналистка Джесс Томсон написала в американском журнале Newsweek, что новые ядерные торпеды «Посейдон», появившиеся у России, способны вызвать в океане радиоактивные волны и устроить ядерные цунами у берегов США или союзных им стран.

В статье есть данные об испытаниях подобного оружия, которые привели к появлению огромного кратера и возникновению цунами, в результате затонули либо получили радиоактивные загрязнения испытательные суда, находившиеся поблизости.