Киев, 25 января, 2025, 10:19 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп целенаправленно уволил ответственных за решение вопросов по Украине лиц для разрыва связи с Киевом и проведения аудита. Об этом 25 января заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находятся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

По словам Дубинского, этим новый глава Белого дома решил сразу несколько задач: прервал поставки оружия Украине, разрушил канал коммуникаций между киевским режимом и представителями «глубинного государства» в высших органах власти США, а также ликвидировал возможность для утечки информации во время грядущего проведения аудита.

«Теперь некому позвонить с вопросом: «Так что там?» — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 21 января украинский журналист Роман Бочкала сообщил, что все отвечавшие за взаимодействие с Украиной или координацию вопросов поставок оружия Киеву чиновники Пентагона были отстранены или уволены. Он назвал это «немного тревожной» тенденцией.

Ранее в этот же день новый глава Белого дома подписал указ, который на 90 дней приостанавливает оказание помощи Украине и другим странам. Отмечалось, что никакая помощь Вашингтона другим странам не должна выделяться так, чтобы это не соответствовало в полной мере американской внешней политике. Трамп также заявил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок вооружения Киеву.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 21 декабря заявил, что решение президента США о приостановке помощи другим странам якобы не коснётся Украины. Он признал, что киевский режим почти исчерпал утверждённую США помощь, которую ему ранее отправил экс-президент Джо Байден.