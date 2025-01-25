Москва, 25 января, 2025, 10:15 — ИА Регнум. Пленный боец украинских формирований Сергей Щерба рассказал, как его старшего командира, капитана Вооружённых сил Украины (ВСУ) взорвали FPV-дроном свои же сослуживцы за сдачу в плен его подразделения. Слова пленного 25 января процитировало Минобороны России.

Кадр из видео Сергей Щерба

По словам Щербы, ему в течение долгого времени удавалось сбегать от прохождения службы в ВСУ, скрываясь на даче или уезжая в другие регионы к родственникам, однако в итоге и его коснулся насильственный призыв.

Пленный отметил, что во время его первого боевого выхода бойцы армии России начали штурм их опорного пункта, для чего военных ВСУ окружили и заглушили беспилотниками, из-за чего они ничего не слышали.

«Мы даже не понимали, что это штурм наших позиций. Осознали это только когда услышали голос русских штурмовиков, которые предложили выйти из блиндажа и сдаться. Старший у нас был Петрович, он — капитан, его же, когда нас, пленных, вели, FPV-дрон взорвал, который подлетел к ногам. Все поняли, что это украинский дрон», — рассказал он.

Щерба уточнил, что из-за нехватки личного состава на передовой программу обучения мобилизованных сократили до минимума — с 12 месяцев подготовку сократили до одного, и инструкторы украинской армии не понимали, чему учить новобранцев.

Пленный также указал на плохую подготовку и оборудование позиций ВСУ, на которых вместо надёжного наката из брёвен и земли была лишь полиэтиленовая плёнка, способная спасти от дождя или снега, а не от артиллерийских обстрелов или сбросов с беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, пленный стрелок-пулемётчик ВСУ Вячеслав Рябина 8 декабря 2024 года рассказал, что украинские боевики с помощью тяжёлого ночного дрона-бомбардировщика «Баба-яга» и миномёта калибра 120 мм пытались уничтожить сослуживцев из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые сдались в плен в приграничных районах Курской области. Он отметил, что российские военные спокойно забрали сдавшихся и увели их, когда ситуация успокоилась.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо в сентябре 2023 года рассказал, что артиллерия ВСУ ударила по украинским военнослужащим, решившим оставить позиции в регионе из-за нехватки еды и боеприпасов. Он уточнил, что только двое военных, служивших в 123-й бригаде теробороны ВСУ, смогли выйти из-под обстрела.