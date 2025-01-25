Малопургинский район, Удмуртия, 25 января, 2025, 10:07 — ИА Регнум. Двое детей, трёх и пяти лет, погибли на пожаре в селе Малая Пурга в Удмуртии, который они устроили, играя с зажигалкой. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

МЧС Удмуртии

Начальник органа дознания МЧС РФ Андрей Данилов рассказал, что на момент трагедии в квартире находилась мать и трое детей — трёх, пяти и 13 лет. Младшие дети играли с зажигалкой на диване. Внезапно загорелась мебель.

Мать и старшая дочь безуспешно пытались потушить пожар. Младшие дети спрятались под кроватью в соседней комнате. Женщина с дочерью, задыхаясь от дыма, выбежали на балкон. В этот момент с работы вернулся отец детей. Мужчина бросился спасать младших.

«Он нашёл их под кроватью. Детей госпитализировали с отравлением угарным газом. Врачи боролись за их жизнь, но, к сожалению, спасти не удалось», — сообщил Данилов.

Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января в Новосибирске в частном деревянном доме погибли две женщины и девочка. Пожар вспыхнул ночью. В живых остался только хозяин дома. Мужчину госпитализировали в ожоговый центр в тяжёлом состоянии. Площадь пожара составила 120 кв. м.