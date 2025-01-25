Белгород, 25 января, 2025, 09:45 — ИА Регнум. Бежавший вместе с супругой в Россию от Службы безопасности Украины (СБУ) харьковчанин перестал общаться со своим сыном, который воюет в составе украинских формирований. Об этом 24 января рассказала жена сбежавшего в РФ харьковчанина, которая с мужем проживает в Белгородской области.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

По его словам, которые привёл телеканал RT, у мужчины есть сын от первого брака, и харьковчанин общался с ним и с бывшей женой. Однако затем чете пришлось покинуть Харьков после доноса в СБУ на них за пророссийские взгляды.

«Муж перестал общаться с сыном Игорем, лишь иногда спрашивает, жив ли он. А я с пасынком до сих пор переписываюсь. Раньше у него была бронь от призыва, но его уволили с работы — и бронь он потерял <…> Сейчас он служит оператором дронов, утверждает, что якобы управляет только БПЛА-разведчиками», — рассказала она.

По словам женщины, её супруг болезненно переносит ситуацию с сыном от первого брака, так как считает, что его воюющий против армии России сын выступает и против него самого.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года американское издание Newsweek написало, что российский танкист пощадил экипаж БМП своего воюющего в рядах украинских формирований сына. Военнослужащий ВСУ рассказал, что после боестолкновения ему позвонил незнакомый мужчина, представившийся его отцом и заявивший, что он перестал по нему стрелять.

Украинский боец заявил изданию, что ему безразлична судьба отца. Он добавил, что танк его отца впоследствии атаковали дроны ВСУ и мужчина погиб.