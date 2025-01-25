Москва, 25 января, 2025, 09:42 — ИА Регнум. Черёмушкинский районный суд Москвы обязал передать деньги умершего в 2020 году основателя бренда по производству глазированных сырков «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова, находящиеся на счету в банке Монако, его дочери Екатерине Александровой. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Дмитрий Паршин|РИА Новости

Деньги суд постановил не включать в дело о наследстве, сообщило «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Александров, являющийся основателем компании «Ростагроэкспорт», 30 ноября 2020 года от умер COVID-19. Его дочь Екатерина не согласилась со списком имущества, которое перешло к ней по наследству, и подала в суд, требуя исключить из общей наследственной массы деньги, находящихся на счету её отца в Монако.

Александрова заявила, что в 2019 году заключила с отцом беспроцентный займ, перечислив деньги для оформления вида на жительство на счёт в Монако. Женщина приложила к иску выписки, подтверждающие перевод между счетами внутри банка. Александров должен был вернуть ей деньги 1 декабря 2020 года.

Другие родственники бизнесмена пытались оспорить договор. Черёмушкинский суд отказал им в 2022 году. Жалоба от родственников поступила в Мосгорсуд, отменивший в итоге решение районного суда и признавший недействительным договор беспроцентного займа.

Александрова снова подала иск в Черёмушкинский суд, настаивая на законности договора займа. Она назвала незаконным обогащением попытку других наследников разделить деньги на счету в Монако.