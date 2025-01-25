Москва, 25 января, 2025, 09:22 — ИА Регнум. Политика властей Японии по отношению к России продолжает оставаться откровенно недружественной. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

POOL/Global Look Press Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Представитель Кремля таким образом прокомментировал заявления премьер-министра Японии Сигэру Исиба о намерении Токио разрешить «территориальную проблему» и заключить мирный договор с РФ, невзирая на существующие трудности в отношениях двух стран.

«Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны», — процитировал его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января Исиба заявил, что Япония хочет заключить мирный договор с Россией после разрешения разногласий. При этом он признал, что сегодня российско-японские отношения переживают тяжёлые времена.

Министерство иностранных дел РФ 20 января заявило о готовности рассмотреть инициативы Японии по возобновлению двустороннего диалога, когда японская сторона подкрепит такие заявления реальными шагами и откажется от недружественной политики. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в Москве исходят из того, что в Японии есть здравомыслящие политики, осознающие пагубность антироссийского курса.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 14 января заявил, что от Токио время от времени поступают сигналы о готовности возобновить диалог, а также просьбы разрешить гражданам Японии снова посещать Курильские острова в рамках культурных программ. Он уточнил, что уровень такого рода обращений всегда несолидный.