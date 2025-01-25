Киев, 25 января, 2025, 09:08 — ИА Регнум. Укрепляющийся в последнее время курс российского рубля свидетельствует о скором завершении конфликта на Украине. Такое мнение 25 января высказали журналисты украинского издания «Страна. ua».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По их словам, существуют шансы на такой вариант развития событий, хотя в публичном поле не наблюдается позитивных сигналов, которые могли бы на этом указывать.

Отмечается, что национальная российская валюта укрепляется с момента инаугурации нового президента США Дональда Трампа, чему не помешали заявления последнего о возможности введения новых американских санкций против России и намерении снизить нефтяные цены.

Авторы публикации выступили с предположением, что такая жёсткая риторика нового главы Белого дома — это только элементом «торга» перед сделкой, которая может быть заключена в скором времени.

В начале текущей недели курс доллара составлял 102,6 рубля, а к выходным он снизился до 97,7 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 23 января вновь пригрозил России большими санкциями, если не будет заключено соглашение по завершению конфликта на Украине. Глава Белого дома добавил, что не хочет вводить санкции в отношении РФ, потому что ему якобы очень нравится русский народ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 января заявил, что Россия считает похвальным стремление нового президента США наладить общение с Москвой. При этом он подчеркнул, что Кремль не собирается «обольщаться новым-старым президентом» и не испытывает иллюзий на его счёт.