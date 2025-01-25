* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 25 января, 2025, 09:16 — ИА Регнум. Страна, в которой находится актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иностранным агентом), отказала России в правовой помощи. Об этом 25 января сообщил источник в российских правоохранительных органах.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Татьяна Дорогутина

«Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе», — процитировало источник «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Смольянинов эмигрировал в Латвию осенью 2022 года. В России против него возбудили дело о дискредитацию российской армии. В январе 2023 года Смольянинов заявил о готовности участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ и объявил, что сможет выступить перед украинскими военными, но тайно.

В России суд заочно арестовал актёра на два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию России или с момента его задержания в РФ.

В январе 2023 года Смольянинов был включён в список иноагентов, а в мае 2024 года — в перечень террористов и экстремистов.

Источник в российских правоохранительных органах 25 января сообщил, что Москва направила запрос об оказании правовой помощи российским следователям по делу Смольянинова к государству, в котором он находится. Предположительно, актёр проживает в Латвии.