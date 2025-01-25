Манчестер, Великобритания, 25 января, 2025, 08:53 — ИА Регнум. Экс-вратарь футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» («МЮ») Дэвид Гаскелл, являвшийся самый молодым игроком в истории команды, скончался на 85-м году жизни. Об этом 25 января сообщила пресс-служба манчестерского клуба.

Социальные сети Дэвид Гаскелл

«МЮ» с грустью узнал о кончине нашего бывшего вратаря Дэвида Гаскелла, фигуры, занимавшей особое место в истории клуба», — говорится в сообщении на сайте команды.

Отмечается, что семья бывшего футболиста вечером 24 января подтвердила эту информацию.

Гаскелл дебютировал в составе «МЮ» 24 октября 1956 года, когда ему было 16 лет и 19 дней, и играл в манчестерском клубе до 1968 года. Он являлся наиболее молодым игроком, когда-либо игравшим в составе «МЮ». Футболист также играл в командах «Уиган» и «Рексем».