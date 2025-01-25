Новосибирск, 25 января, 2025, 08:58 — ИА Регнум. Девочка и две женщины погибли при пожаре в частном доме в Новосибирске. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС России

«В Новосибирске при разборе обгоревших конструкций в частном доме пожарные обнаружили двух взрослых и ребёнка без признаков жизни», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ожоговый центр в тяжёлом состоянии доставили хозяина дома. С родственниками и соседями погибших работают психологи.

Пожар начался в районе трёх часов ночи. Загорелся бревенчатый дом, в котором находились четыре человека — семейная пара, а также приехавшие к ним в гости накануне дочь и внучка.

Когда приехали пожарные, дом горел по всей площади. Пожарный расчёт прибыл к месту ЧП через шесть минут после поступившего сообщения. За час огонь удалось потушить. Распространения огня на соседние жилые постройки не допущено.

Обрушилась веранда и перекрытия дома. Предварительная площадь пожара составила 120 кв. м. В борьбе с огнём участвовали 28 человек, было задействовано восемь единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января двое взрослых, трёхлетние девочка и мальчик погибли во время пожара в квартире в девятиэтажного дома в Ярославле. Возгорание произошло вечером в квартире на первом этаже.