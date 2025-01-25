Москва, 25 января, 2025, 08:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями ряда выдающихся представителей различных профессий. Документ 24 января опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Демьянчук/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

В числе прочих вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский был награждён орденом Дружбы, а заместитель президента, председатель правления компании «Ростелеком» в Санкт-Петербурге Игорь Ляпунов — медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также сапёр инженерно-саперного отдела АО «Национальный центр гуманитарного разминирования» из Петербурга Дмитрий Ковальчук был удостоен медали «За храбрость» II степени.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января российский лидер присвоил кинорежиссёру, телеведущему и продюсеру Тиграну Кеосаяну почётное звание заслуженного артиста России. Кроме того, Путин удостоил звания заслуженного артиста России артиста Иркутского областного театра юного зрителя Владимира Безродных и артиста Саратовского театра юного зрителя Алексея Ротачкова.

Ранее в этот же день президент РФ посмертно наградил корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова орденом Мужества. Глава государства уточнил, что журналиста удостоили этой награды посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.