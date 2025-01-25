Вашингтон, 25 января, 2025, 08:33 — ИА Регнум. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, которую новый президент США Дональд Трамп назвал «ледяной девой», высказалась против размещения штаб-квартиры Департамента эффективности правительства (DOGE) в западном крыле Белого дома. Об этом 25 января сообщила газета The Times.

Zuma\TASS Сьюзан Уайлс

Отмечается, что будущий руководитель этого отдела, бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск рассчитывал на то, что его офис будет находиться в нескольких метрах от Овального кабинета президента США. Однако теперь DOGE будет расположен в здании административного офиса имени Эйзенхауэра, находящегося на территории Белого дома, однако в нескольких минутах ходьбы от главного комплекса.

По информации издания, Уайлс дала понять, что в западном крыле не могут быть те, «на кого нельзя рассчитывать в том, что касается сотрудничества и сосредоточенности» в общих целях новой администрации США.

Она также отметила, что не любит «людей, которые хотят работать в одиночку или быть звездой». Глава аппарата Белого дома заявила, что хочет, чтобы о мультимиллиардере перестали говорить как о «сопрезиденте» или «реальном вице-президенте» вместо Джея Ди Вэнса, с учётом склонности Маска попадать в заголовки и продвигать свою собственную повестку.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Маск усомнился в финансовых возможностях компании по развитию искусственного интеллекта (ИИ) StarGate, о создании которой объявил президент США. По словам бизнесмена, у него есть об этом достоверные сведения.

Трамп 21 января заявил, что он теоретически открыт идее приобретения соцсети TikTok предпринимателями Маском или Ларри Эллисоном. Глава Белого дома пояснил, что открыт к такой сделке, если соцсеть купит кто-то из американских бизнесменов.