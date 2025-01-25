Донецк, 25 января, 2025, 08:21 — ИА Регнум. Специалисты материально-технического обеспечения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России возвели в зоне спецоперации заглублённый временный хлебокомбинат для обеспечения продовольствием передовых подразделений. Об этом 25 января сообщило Министерство обороны РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Специалисты материально-технического обеспечения 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» организовали заглублённый временный хлебокомбинат, обеспечивающий хлебобулочными изделиями военнослужащих передовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении специальной военной операции», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что временный хлебокомбинат также обеспечивает своей продукцией освобождённых от оккупации украинских формирований мирных жителей в населённых пунктах Донецкой Народной Республики.

В ведомстве добавили, что хлебокомбинат может работать на различных видах топлива и представляет собой систему из нескольких помещений, которые находятся ниже уровня земли, укреплены изнутри и соединены с помощью длинных коридоров.

Как сообщало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин 15 января рассказал, что в Донецке построят новый аэропорт вместо разрушенного в 2014–2015 годах в ходе боевых действий. Он напомнил, что бои за этот важный объект длились практически 35 дней.

Пушилин отметил, что освобождение аэропорта в Донецке стало стратегической победой республики, символом героизма народного ополчения, а также сильным психологическим ударом по противнику.