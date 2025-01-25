Богота, 25 января, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Колумбии начали военную операцию по борьбе с бандами в регионе Кататумбо, который расположен на границе с Венесуэлой. Об этом 25 января сообщила местная газета El Tiempo.

MAURICIO DUENAS CASTANEDA/EPA/TASS

Уточняется, что операция началась в 11 муниципалитетах Кататумбо, находящегося в департаменте Норте-де-Сантандер. При этом 24 января в Колумбии объявили чрезвычайное положение в связи с активностью бандформирований в названном районе.

По информации издания, в течение ближайшего времени бронированную технику армии Колумбии разместят на дороге между муниципалитетами Тибу и Кукута в Кататумбо. Целью проводимой операции являются обеспечение безопасности региона и снижение потока беженцев. В течение последнего времени население региона уменьшилось и 32 тыс. человек мигрировали из-за боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре года Колумбия выразила заинтересованность в присоединении к межгосударственному объединению БРИКС. Глава колумбийского МИД Луис Хильберто Мурильо отметил, что власти республики ищут дополнительные пути финансирования для создания лучших условий в своей стране, из-за чего с интересом смотрят на происходящее с организацией.