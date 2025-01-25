* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 25 января, 2025, 07:54 — ИА Регнум. Российские власти направили запрос к государству, в котором в настоящее время находится актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иностранным агентом), заочно арестованный по делу о фейках о ВС РФ и возбуждении ненависти. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Photoagency Interpress/Global Look Press Артур Смольянинов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иностранным агентом)

«Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова был направлен в государство, где фигурант находится», — приводит «РИА Новости» сообщение источника из неназванного правоохранительного ведомства.

Согласно публикациям Смольянинова в соцсетях и выставленным под постами геотегам, актёр проживает в латвийской Юрмале. Кроме этого, в соцсетях Смольянинова присутствуют публикации с геолокациями Берлина, Ниццы и Черногории.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2022 года Смольянинов покинул Россию и перебрался в Латвию. Тогда же в отношении него возбудили дело об административном правонарушении за дискредитацию ВС РФ. В январе следующего года актёр заявил о готовности участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима, а позже заверил, что сможет выступить перед бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ), но только тайно.

29 октября Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смольянинова сроком на два месяца. Он будет исчисляться с момента экстрадиции актёра на территорию России либо с момента его задержания в стране.

В январе 2023 года Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов. В мае 2024 года актёра внесли в перечень террористов и экстремистов.

В январе 2025 года задолженности актёра по кредитам и невыплаченным штрафам достигли почти 216 тысяч рублей.