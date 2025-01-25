Буэнос-Айрес, 25 января, 2025, 07:53 — ИА Регнум. Понятие «убийство женщины» как отягчающее обстоятельство уберут из уголовного кодекса Аргентины, так как перед законом все равны. Об этом 24 января сообщил министр юстиции Марьяно Кунео Либарона в социальной сети X.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Мы уберем понятие «убийство женщины» (femicidio — фемицид) из уголовного кодекса. Наше правительство защищает равенство перед законом. Ни одна жизнь не стоит больше другой», — пояснил глава минюста Аргентины.

Изменения в уголовный кодекс Аргентины, благодаря которым убийство женщины стало отягчающим обстоятельством, внесли в 2012 году.

Президент Аргентины Хавьер Милей обрушился с критикой на радикальный феминизм на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По мнению аргентинского лидера, феминизм искажает само понятие равенства. Милей указал, что в ряде стран считается нормой, если за убийство женщины предусмотрено более суровое наказание, нежели за убийство мужчины.

При этом в Аргентине с 2015 года проходят акции протеста против фемицида. Женщины выходят на митинги против насилия, требуя от властей остановить беззаконие. В стране произошло несколько резонансных случаев убийства женщин партнёрами, при этом женщины жаловались на побои в полицию, но их жалобы оставляли без реакции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины 19 ноября 2023 года. Он получил известность своими резкими заявлениями и скандальным поведением. Милей заявил, что намерен с помощью «шоковых» реформ избежать экономического кризиса в стране. Его команда подготовила почти 300 поправок к законам и нормативным актам.