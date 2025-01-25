Президент России Владимир Путин готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом и спокойно поговорить по всем направлениям, в том числе по украинской проблематике. Особого внимания, по словам главы российского государства, требует вопрос отмены указа о запрете ведения переговоров, изданного главой киевского режима Зеленским, когда он был ещё «был достаточно легитимным главой государства». Также Путин считает, что если бы у Трампа не украли победу на прошлых выборах, нынешнего кризиса на Украине могло не быть. Обсуждением ответов Владимира Путина на вопросы журналиста Павла Зарубина 24 января ознаменован новый, 1066-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Комментируя множество самых разных заявлений, сделанных в последнее время его коллегой Трампом, в частности — о возможном введении новых антироссийских санкций, Владимир Путин отметил, что такой шаг нанесёт вред и американской стороне, что уже было после введения действующих рестрикций. Назвав Трампа не только умным, но и прагматичным человеком, Путин высказал сомнение, что он будет принимать решения, наносящие ущерб самой американской экономике.

Возможные переговоры Путина и Трампа поддерживают в ООН, заявил 24 января заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

Тем временем непосредственно в зоне СВО экипаж Ка-52м в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив бронетехнику и личный состав противника в приграничном районе Курской области — соответствующие видеокадры опубликованы в Telegram-канале Минобороны 25 января.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3943483" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Экипаж Ка 52м сорвал ротацию в курском приграничье

Только за последние сутки потери ВСУ на данном направлении составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, из них один танк Abrams производства США, и другая военная техника.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.