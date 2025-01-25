Москва, 25 января, 2025, 07:35 — ИА Регнум. Российский теннисист, олимпийский чемпион в одиночном разряде Евгений Кафельников иронично прокомментировал приближение российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к рекорду канадца Уэйна Гретцки.

Michael Miller Александр Овечкин

«Из 20 следующих шайб 15 будут забиты в пустые ворота», — написал Кафельников в соцсетях.

24 января Овечкин отличился заброшенной шайбой в победном для его клуба матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле и закончилась в пользу гостей со счётом 3:0. Для российского хоккеиста эта шайба стала 875-й в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему сократить своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894). Овечкину осталось набрать до него 19 шайб.

Как передавало ИА Регнум, 24 января Овечкин поднялся на 29-е чистое место по количеству матчей НХЛ. Для Овечкина матч «Вашингтона» с «Сиэтлом» стал 1458‑м в заокеанской карьере. Лидером по количеству проведённых матчей в лиге является Патрик Марло (1779 матчей).

Перед церемонией своей инаугурации 20 января новый президент США Дональд Трамп похвалил Овечкина. Он назвал россиянина отличным игроком. Овечкин 22 января прокомментировал слова нового главы Белого дома в свой адрес. Игрок уточнил, что ему было приятно услышать похвалу со стороны Трампа, и добавил, что на инаугурацию американского президента его не пригласили.