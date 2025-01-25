Москва, 25 января, 2025, 07:25 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь над территорией РФ перехватили и уничтожили один украинский беспилотник. Об этом утром 25 января проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале уточнил, что пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет. Оперативные и экстренные службы прибыли на место атаки.

Как передавало ИА Регнум, за ночь 24 января российские силы ПВО уничтожили 121 беспилотник ВСУ над территорией России. Больше всего дронов было сбито над Брянской областью — здесь уничтожено 37 БПЛА. Над Рязанской областью сбито 20 беспилотников. Также украинские БПЛА были уничтожены над Саратовской, Курской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Белгородской областями, Подмосковьем, Крымом и Москвой.

Утром в течение часа российские средства ПВО сбили ещё три украинских беспилотника над территорией Ленинградской области.

Британский портал UnHerd, ссылаясь на информацию украинской разведки, сообщил 23 января, что Киев перестал видеть смысл в атаках на Россию с помощью БПЛА. Удары дронами не настолько болезненны, чтобы это вынудило Москву к уступкам. Повреждённые ударами беспилотников объекты быстро восстанавливаются, никакого «экзистенциального кризиса» не происходит, отметили авторы материала.