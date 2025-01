Вашингтон, 25 января, 2025, 07:14 — ИА Регнум. Министерство внутренней безопасности США приостановило ряд программ, позволявших мигрантам временно поселиться в стране, в том числе ключевую инициативу Uniting for Ukraine, разрешавшую въезд украинцам, у которых есть спонсор на территории Соединенных Штатов. Об этом 24 января сообщает газета The New York Times (NYT).

Директива, разосланная 23 января по электронной почте руководителем Службы гражданства и иммиграции США, содержит указание немедленно прекратить окончательное рассмотрение заявлений по этим программам. Решение принято с целью пересмотра законности программ для мигрантов и их последующего возможного прекращения.

Директива также приостанавливает принятие решений по заявкам на участие в программе, которая позволила семьям мигрантов воссоединиться в Соединенных Штатах, и еще по одной инициативе для несовершеннолетних из Центральной Америки, у которых есть родственники в США.

Уточняется, что благодаря программе Uniting for Ukraine, запущенной при администрации экс-президента США Джозефа Байдена, в США по состоянию на сентябрь 2023 года въехало более чем 150 тыс. украинцев.

Представители администрации Дональда Трампа пояснили, что многие из таких программ с самого начала противоречили законодательству США. Глава Белого дома подписал указ, запускающий прекращение программ, не соответствующих новой миграционной политике США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп поручил Госдепартаменту реализовывать политику защиты национальных интересов. Об этом говорится в списке приоритетов Трампа под названием «Америка прежде всего» (America First).

Список приоритетов президента США затрагивает вопросы миграционной политики, энергетики, реформирования системы госуправления США.

Согласно тексту, администрация Трампа планирует прекратить предоставление убежища нелегальным мигрантам при пересечении границы, а также усилить проверки иностранцев. Кроме того, Трамп, вступив в должность, подписал указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения.