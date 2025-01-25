Авдеевка, ДНР, 25 января, 2025, 07:01 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и органов контрразведки нашли тайник с иностранным оружием на бывшей позиции украинских военных под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 января сообщили в УФСБ по ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Центрального военного округа вблизи освобожденного от украинских нацистов города Авдеевки выявлен схрон с иностранным вооружением, подготовленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях», — рассказали в спецслужбе.

Там отметили, что сотрудниками были изъяты два пулемёта, включая один бельгийского производства, американская винтовка, два гранатомёта, три автомата, более 2,5 тыс. патронов и свыше 20 гранат. ФСБ уточнила, что данное оружие и боеприпасы передадут подразделениям Министерства обороны для дальнейшего использования.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года сотрудники Росгвардии изъяли в ДНР крупный арсенал ВСУ с ракетами для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасами и взрывчаткой. В ведомстве уточнили, что найденные вооружения были переданы следственно-оперативной группе.

В этом же месяце ранее сотрудники ФСБ РФ обнаружили принадлежащий украинским диверсантам тайник с оружием. Сотрудниками спецслужбы было изъято 28 выстрелов осколочного гранатомёта, 16 выстрелов к ручным гранатомётам, семь ручных гранат, две мины и 360 патронов к стрелковому оружию.

27 сентября стало известно, что российские силовики обнаружили на окраине одного из населённых пунктов в ЛНР два крупных схрона с огнестрельным оружием и боеприпасами, предназначенными для украинских войск. Тайники были в строениях, расположенных вдали от жилых районов.