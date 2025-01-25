Вашингтон, 25 января, 2025, 06:34 — ИА Регнум. Пита Хегсета утвердил сенат конгресса США на пост главы Пентагона. Об этом 24 января сообщает телеканал C-SPAN.

Lawrence Jackson Сенат США

Отмечается, что кандидатура утверждена с минимально необходимым перевесом. Фактически голоса разделились поровну, так как Хегсета поддержали не все сенаторы-республиканцы. По этой причине в голосование вмешался вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, который по конституции США председательствует в верхней палате конгресса. Он воспользовался своим правом голоса, и кандидатуру Хегсета утвердили.

Хегсет является участником боевых действий, ветераном ВС США в звании майора, имеет боевую награду. Офицерское звание он получил во время службы в Национальной гвардии штата Миннесота, откуда Хегсет родом. Хегсет работает на телеканале Fox News, является автором нескольких книг. Он возглавлял две организации по защите прав ветеранов. При этом демократы сомневались, что Хегсет достаточно квалифицирован для поста главы минобороны США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сенат США одобрил кандидатуру сенатора от штата Флорида Марко Рубио на пост госсекретаря. Это первое из ключевых назначений в новой администрации президента Дональда Трампа. Каждому кандидату требуется 51 голос для утверждения в сенате.

Президент США Трамп выдвинул кандидатуру губернатора Северной Дакоты, миллиардера Дуга Бергама на пост руководителя нового нацсовета США по энергетике, а также на пост главы МВД.

Кроме того, Трамп предложил американскому телеведущему Fox News Питу Хегсету пост министра обороны США. 12 ноября Трамп объявил о назначении бывшего главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и о назначении конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца на пост помощника по национальной безопасности.