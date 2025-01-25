Москва, 25 января, 2025, 06:29 — ИА Регнум. В России с февраля 2025 года средний размер страховой пенсии по старости составит почти 25 тысяч рублей. Об этом рассказал депутат Государственной думы Никита Чаплин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM

«С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3% и сейчас составляет 24 059 рублей», — приводит «РИА Новости» слова Чаплина.

Он уточнил, что после перерасчёта эта сумма увеличится еще на 2,2% и выплата составит почти 25 тысяч рублей.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 22 января в ходе совещания по экономическим вопросам поручил обеспечить в феврале выплату пенсий, проиндексированных на 9,5%. Он отметил, что с января планировалось поднять пенсии на 7,3%, но инфляция по итогам прошлого года оказалась выше, чем ожидали, и повышение выплат нужно провести с учётом этого обстоятельства.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин напомнил про выплаты военных пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца — их повысили на 5,1%. Путин назвал это несправедливым и поручил провести с 1 января индексацию с учётом фактического роста цен.

Путин попросил правительство сделать всё необходимое для выполнения его решений в самые короткие сроки. Он также подчеркнул, что социальная справедливость и повышение благополучия граждан с невысокими доходами всегда находятся в приоритете бюджетной политики.