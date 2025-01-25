Лондон, 25 января, 2025, 05:42 — ИА Регнум. Крупнейший в мире запас радиоактивного плутония из гражданских ядерных реакторов намерено захоронить правительство Великобритании. Об этом 24 января сообщает газета The Daily Telegraph.

Atominfo.ru Плутоний

Всего планируется поместить в могильник 140 тонн плутония, который получен при переработке отработавшего ядерного топлива. Отмечается, что плутоний, который сейчас хранится на территории атомного комплекса Селлафилд, преобразуют в «более безопасную и стабильную форму». По данным издания, вероятнее всего, плутоний смешают с жидким стеклом и поместят в бетонную или стальную оболочку. Для преобразования плутония планируется построить специализированное предприятие.

Сообщается, что проект по использованию плутония для получения МОКС-топлива, предназначенного для использования в некоторых типах ядерных реакторов, забраковала Лейбористская партия. Причинами названы дороговизна реализации проекта, сложность и длительность в исполнении.

Эксперты расценили решение министерства энергетики Великобритании как «крайне глупое и недальновидное»

«Это ценный национальный ресурс. Говоря откровенно, с точки зрения энергетики, это чистой воды вандализм», — пояснил изданию специалист в британской атомной отрасли.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в британском в городе Сискейл, расположенном возле крупного ядерного комплекса «Селлафилд», обнаружили стаю котов, в экскрементах которых содержатся плутоний и цезий, причиной могло стать кормление кошек сотрудниками комплекса. Опасность заключается ещё в том, что этих котов отдали в приюты и семьи.

Ядерный комплекс «Селлафилд» расположен на северо-западе Великобритании. С 1950 года в комплексе производили оружейный плутоний и ядерное топливо для АЭС. В 1956 году на территории комплекса была построена первая в стране АЭС «Колдер Холл» (вторая в мире после Обнинской АЭС в 1954 году). Саму станцию закрыли в 1981 году, однако комплекс продолжает функционировать по сей день. В комплексе неоднократно случались утечки радиоактивных веществ (в 1976, 1981 и в 2005 году).